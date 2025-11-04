Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 20-летний Варгас помог Сиэтлу Саундерс сравнять счет в серии плей-офф MLS
МЛС США
Проходит дальше Сиэтл Саундерс
04.11.2025 05:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 4 : 2
Миннесота Юнайтед
Major League Soccer
20-летний Варгас помог Сиэтлу Саундерс сравнять счет в серии плей-офф MLS

Хозяева победили Миннесоту Юнайтед со счетом 4:2

20-летний Варгас помог Сиэтлу Саундерс сравнять счет в серии плей-офф MLS
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Сиэтл Саундерс» обыграл клуб «Миннесота Юнайтед» и сравнял счет в серии 1/8 финала Major League Soccer (MLS). Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Сент-Пола.

Хозяева завладели преимуществом, забив быстрый гол. На 7-ой минуте встречи Обед Варгас распечатал ворота «Миннесоты». По голу в первом тайме записали в свой актив игроки «Сиэтла» Джордан Моррис и Дэниел Мусовски.

Перед перерывом хозяева расслабились и пропустили в компенсированное время дважды, но во втором тайме не позволили соперникам лишнего. Под занавес встречи Варгас забил второй гол.

У гостей больше всех был заметен Робин Лод, на счету которого 1 гол и 1 результативная передача.

Накануне «Лос-Анджелес» крупно победил «Остин» (4:1) во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Второй матч

Сиэтл Саундерс – Миннесота Юнайтед – 4:2

Голы: Варгас, 7, Моррис, 21, Мусовски, 41, Варгас, 86 – Триантис, 45+1, Лод, 45+6

Major League Soccer (MLS) Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед Робин Лод
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
