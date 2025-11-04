Арне СЛОТ: «Хаби Алонсо выполняет невероятную работу»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«У меня остались прекрасные воспоминания о Тренте Александре-Арнольде как о игроке и человеке. В прошлом сезоне он был моим вице-капитаном, и у меня только положительные воспоминания о работе с ним, а также о просмотре его выступлений по телевизору — я помню много замечательных моментов, когда он играл в футболке «Ливерпуля». Я тепло его встречу.

Трудно сравнить эту игру с прошлым сезоном, когда «Ливерпуль» выиграл 2:0, потому что в прошлом сезоне, когда они играли здесь, у них было много травмированных, а сейчас – нет. Хаби Алонсо делает невероятную работу, но Карло Анчелотти делал то же самое. Они добавили несколько новых игроков, что всегда может немного повлиять на стиль игры, но в прошлом сезоне я видел очень хороший «Реал» Мадрид, и сейчас я вижу то же самое. Они очень хорошая команда, но мы тоже очень хорошая команда.

Хаби Алонсо очень хорошо справляется в «Реале». Он выиграл здесь Лигу чемпионов и оказал большое влияние на игру команды. Люди также очень положительно относятся к нему как к человеку, которым он был здесь, в «Ливерпуле».

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.