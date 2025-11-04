Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Хаби Алонсо выполняет невероятную работу»
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 04:01 |
85
0

Арне СЛОТ: «Хаби Алонсо выполняет невероятную работу»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча против «Реала»

04 ноября 2025, 04:01 |
85
0
Арне СЛОТ: «Хаби Алонсо выполняет невероятную работу»
УЕФА

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«У меня остались прекрасные воспоминания о Тренте Александре-Арнольде как о игроке и человеке. В прошлом сезоне он был моим вице-капитаном, и у меня только положительные воспоминания о работе с ним, а также о просмотре его выступлений по телевизору — я помню много замечательных моментов, когда он играл в футболке «Ливерпуля». Я тепло его встречу.

Трудно сравнить эту игру с прошлым сезоном, когда «Ливерпуль» выиграл 2:0, потому что в прошлом сезоне, когда они играли здесь, у них было много травмированных, а сейчас – нет. Хаби Алонсо делает невероятную работу, но Карло Анчелотти делал то же самое. Они добавили несколько новых игроков, что всегда может немного повлиять на стиль игры, но в прошлом сезоне я видел очень хороший «Реал» Мадрид, и сейчас я вижу то же самое. Они очень хорошая команда, но мы тоже очень хорошая команда.

Хаби Алонсо очень хорошо справляется в «Реале». Он выиграл здесь Лигу чемпионов и оказал большое влияние на игру команды. Люди также очень положительно относятся к нему как к человеку, которым он был здесь, в «Ливерпуле».

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов. Кто в лидерах после 3 туров?
ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Арне Слот пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги
Футбол | 04 ноября 2025, 01:03 0
ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги
ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги

В Baller League новый супергерой...

«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико
Футбол | 03 ноября 2025, 23:48 8
«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико
«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико

Правый защитник Шахтера разозлил фанатов своим поступком на поле

Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Футбол | 03.11.2025, 09:14
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03.11.2025, 19:50
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Футбол | 03.11.2025, 06:42
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 487
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
03.11.2025, 22:19 5
Теннис
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 4
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 31
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем