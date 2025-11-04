Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов. Кто в лидерах после 3 туров?

В Лиге чемпионов 2025/26 продолжается гонка за звание лучшего бомбардира.

Лидируют Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, оба уже забили по 5 мячей на старте турнира.

За ними следуют трое игроков, отправивших мячи в сетку по 4 раза – Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанд, Энтони Гордон.

Ниже – список игроков, которые лидируют по количеству голов в сезоне ЛЧ после 3 туров.

⚽️ Лучшие бомбардиры ЛЧ 2025/26

1–2, Гарри Кейн (Бавария) – 5 голов

1–2. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) – 5 голов

3–5. Маркус Рэшфорд (Барселона) – 4 гола

3–5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 4 гола

3–5. Энтони Гордон (Ньюкасл) – 4 гола

Инфографика