Во вторник, 4 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Бавария».

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

