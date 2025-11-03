Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
04.11.2025 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 ноября 2025, 20:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:48
28
0

ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 4 ноября в 22:00

03 ноября 2025, 20:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:48
28
0
ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Бавария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
ПСЖ смотреть онлайн Лига чемпионов Илья Забарный Бавария ПСЖ - Бавария
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Футбол | 03 ноября 2025, 18:59 40
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»

Защитник оценил победу в историческом противостоянии

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Футбол | 03.11.2025, 20:33
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03.11.2025, 08:44
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 21
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 485
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем