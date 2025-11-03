Лига чемпионов03 ноября 2025, 20:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:48
ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 4 ноября в 22:00
Во вторник, 4 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Бавария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСЖ – Бавария
