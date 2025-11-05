Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи

Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.

«Я скажу так, что всегда, когда твоя команда проигрывает – такой же был как тренер, и всегда буду искать причины в судействе. Но не думаю, что в этом матче арбитраж сыграл какую-то ключевую роль. Тем более, что когда «Динамо» играет с другими командами, и ошибки арбитров в их пользу – почему они тогда ничего не говорят?

Поэтому не нужно в этом копаться. По отдельным эпизодам есть судейский корпус, есть КДК, пусть они смотрят и разбираются. Но лично я не считаю, что судья помог «Шахтеру» или убивал «Динамо». Это глупости. Считаю, что Романов очень неплохо провел матч – давал играть, он меньше свистел, на микрофоны вообще не смотрел. Я не увидел там какого-то заговора против «Динамо» или «Шахтера». Тогда надо вспомнить, как Ярмоленко Бондаря за шею хватал, и Конопле за симуляцию 100% карточку надо было давать.

Я вообще не понимаю, когда наши украинские футболисты устраивают различные провокации. Неужели, когда они потом смотрят, им не стыдно самим, что они вот так вот поступают? Или они считают, что побеждать нужно любой ценой? Тогда это не та цена. Всегда нужно оставаться человеком, иметь какие-то стержни, а не рисовать что-то непонятное. Это мне точно не нравится», – сказал Вернидуб.