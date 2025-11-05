Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 00:02 |
1177
5

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи

Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом

05 ноября 2025, 00:02 |
1177
5 Comments
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.

«Я скажу так, что всегда, когда твоя команда проигрывает – такой же был как тренер, и всегда буду искать причины в судействе. Но не думаю, что в этом матче арбитраж сыграл какую-то ключевую роль. Тем более, что когда «Динамо» играет с другими командами, и ошибки арбитров в их пользу – почему они тогда ничего не говорят?

Поэтому не нужно в этом копаться. По отдельным эпизодам есть судейский корпус, есть КДК, пусть они смотрят и разбираются. Но лично я не считаю, что судья помог «Шахтеру» или убивал «Динамо». Это глупости. Считаю, что Романов очень неплохо провел матч – давал играть, он меньше свистел, на микрофоны вообще не смотрел. Я не увидел там какого-то заговора против «Динамо» или «Шахтера». Тогда надо вспомнить, как Ярмоленко Бондаря за шею хватал, и Конопле за симуляцию 100% карточку надо было давать.

Я вообще не понимаю, когда наши украинские футболисты устраивают различные провокации. Неужели, когда они потом смотрят, им не стыдно самим, что они вот так вот поступают? Или они считают, что побеждать нужно любой ценой? Тогда это не та цена. Всегда нужно оставаться человеком, иметь какие-то стержни, а не рисовать что-то непонятное. Это мне точно не нравится», – сказал Вернидуб.

По теме:
Он пропустил уже три матча. Лидер Кудровки не сыграет против Колоса
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Наставник команды Первой лиги очень близок к отставке
Юрий Вернидуб судейство Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04 ноября 2025, 08:12 46
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров

Горняки победили в Классическом 3:1

Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Футбол | 04 ноября 2025, 10:10 106
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии

В резервный список «сине-желтых» вошли десять футболистов

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 04.11.2025, 23:22
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04.11.2025, 16:59
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Футбол | 04.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Коля Грыбонос
Сказав все по факту
Ответить
+1
New Zealander
База
Ответить
0
Отаман
Дуже добре все сказав Вернидуб, гундяївці суркіса та медведчука знову по вуха в лайні 
Ответить
-1
adidas777
Спорт уа, досить вже штампувати на сайті новини, що відмазують і відбілюють кротів і суддів  Вашу політику ми і так чудово знаємо.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 30
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 4
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 1
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем