Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом

Киевляне потерпели поражение со счетом 1:3

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, чем остался недоволен в матче против «Шахтера».

«В первую очередь хочу сказать, что «классическое» удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с «Зарей» и сегодня, в игре с «Шахтером». Стопроцентный пенальти», – сказал Александр Шовковский.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Al Fredli
Плак плак плак.Ну поний,Саня,поний.Я розумію як тебе вже все задовбало.Пусти сльозу та йди працюй,роби з цих біло- голубих  рахитів ,щось накшалт команди.Тількі Ярмолі скажи,шо він поступив як мудак.Не забудь.
Перець
Все вірно  хтозна , як пішла гра після забитого  11 метрового
