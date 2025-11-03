Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, чем остался недоволен в матче против «Шахтера».



«В первую очередь хочу сказать, что «классическое» удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с «Зарей» и сегодня, в игре с «Шахтером». Стопроцентный пенальти», – сказал Александр Шовковский.



2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.