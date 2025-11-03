Италия03 ноября 2025, 22:58 | Обновлено 03 ноября 2025, 23:16
Известна оценка Малиновского за матч Дженоа, где он забил шедевр
«Дженоа» победила «Сассуоло»
В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Италии Серии А между «Сассуоло» и «Дженоа».
Поединок прошел в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стедиум» и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и сумел забить шедевральный гол на 18-й минуте матча.
Статистический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком поединка, поставив ему оценку 8,3 балла.
Оценки матча:
