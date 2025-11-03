Известна оценка Малиновского за матч Дженоа, где он забил шедевр

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
03 ноября 2025, 22:58 | Обновлено 03 ноября 2025, 23:16
«Дженоа» победила «Сассуоло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 3 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Италии Серии А между «Сассуоло» и «Дженоа».

Поединок прошел в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стедиум» и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и сумел забить шедевральный гол на 18-й минуте матча.

Статистический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком поединка, поставив ему оценку 8,3 балла.

Оценки матча:

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
