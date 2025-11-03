Миколенко отреагировал на слова Мойеса, который оценил уровень украинца

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на слова главного тренера «ирисок» Дэвида Мойеса, который назвал защитника одним из сильнейших игроков команды за последние годы.

– Ты удивился, когда услышал слова Дэвида Мойеса?

– Если честно, мне Саня Караваев сбросил, я удивился. Я так понимаю, это он давал интервью нашей «Сетанте» – наверное, поэтому он так и сказал. Он это сказал, чтобы украинцев немного поддержать.

Мое субъективное мнение не сходится с его словами, потому что я не уверен, что являюсь самым сильным защитником за последние годы. Есть очень сильные игроки в обороне у нас и сейчас, и были раньше.

Однако, думаю, что я один из тех сильных защитников, которые были за последние годы, – сказал Миколенко.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел восемь матчей в составе английской команды. Миколенко перебрался в «Эвертон» в январе 2022 года из киевского «Динамо». Контракт защитника истекает после завершения кампании 2025/26.