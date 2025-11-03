Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 20:25
Миколенко отреагировал на слова Мойеса, который оценил уровень украинца

Дэвид Мойес считает защитника одним из сильнейших игроков за несколько сезонов

Миколенко отреагировал на слова Мойеса, который оценил уровень украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на слова главного тренера «ирисок» Дэвида Мойеса, который назвал защитника одним из сильнейших игроков команды за последние годы.

– Ты удивился, когда услышал слова Дэвида Мойеса?

– Если честно, мне Саня Караваев сбросил, я удивился. Я так понимаю, это он давал интервью нашей «Сетанте» – наверное, поэтому он так и сказал. Он это сказал, чтобы украинцев немного поддержать.

Мое субъективное мнение не сходится с его словами, потому что я не уверен, что являюсь самым сильным защитником за последние годы. Есть очень сильные игроки в обороне у нас и сейчас, и были раньше.

Однако, думаю, что я один из тех сильных защитников, которые были за последние годы, – сказал Миколенко.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел восемь матчей в составе английской команды. Миколенко перебрался в «Эвертон» в январе 2022 года из киевского «Динамо». Контракт защитника истекает после завершения кампании 2025/26.

Николай Тытюк Источник: Вацко Live
