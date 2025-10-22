Наставник Эвертона оценил игру Миколенко. Что необходимо улучшить украинцу?
Дэвид Мойес доволен уровнем, который показывает защитник, но ждет больше ассистов
Главный тренер английского «Эвертона» Дэвид Мойес оценил игру защитника сборной Украины Виталия Миколенко, а также признался, что ждет от футболиста больше результативных передач:
– Миколенко? Я подумал, что украинцам будет приятно услышать о Мико. В защите он, наверное, был сильнейшим звеном команды за последние сезоны. Во время трансферного окна мы пытались усилить переднюю линию, чтобы иметь больше вариантов в атаке – и теперь команда выглядит хорошо, я доволен.
– Миколенко в клубе уже почти 4 года. Какие качества вы могли бы отметить у Виталия на тренировках, в матчах и в повседневном общении?
– Мы его очень любим. Виталий – отличный парень вне поля, с ним очень легко найти общий язык. Его футбол значительно улучшился. Я был удивлен, когда вернулся в «Эвертон» и увидел его игру – он продемонстрировал, насколько силен.
Я видел, что Миколенко очень хорошо справился с некоторыми фланговыми игроками, которых считают лучшими в мире – будь то Сака или Салах. Он проделал фантастическую работу.
Единственное, что я хочу – чтобы он стал лучше в игре на финальной трети. Мне нравится, что он креативный, но ему необходимо лучше делать передачи вперед, отдавать больше ассистов.
Сейчас Миколенко привык к физическим требованиям, привык к скорости игры. Так что я думаю, что он очень хорошо играет. Никогда не бывает легко играть в чемпионате Англии, но Мико хорошо с этим справляется, – признался Мойес.
