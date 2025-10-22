Наставник Эвертона оценил игру Миколенко. Что необходимо улучшить украинцу?

Главный тренер английского «Эвертона» Дэвид Мойес оценил игру защитника сборной Украины Виталия Миколенко, а также признался, что ждет от футболиста больше результативных передач:

– Миколенко? Я подумал, что украинцам будет приятно услышать о Мико. В защите он, наверное, был сильнейшим звеном команды за последние сезоны. Во время трансферного окна мы пытались усилить переднюю линию, чтобы иметь больше вариантов в атаке – и теперь команда выглядит хорошо, я доволен.

– Миколенко в клубе уже почти 4 года. Какие качества вы могли бы отметить у Виталия на тренировках, в матчах и в повседневном общении?

– Мы его очень любим. Виталий – отличный парень вне поля, с ним очень легко найти общий язык. Его футбол значительно улучшился. Я был удивлен, когда вернулся в «Эвертон» и увидел его игру – он продемонстрировал, насколько силен.

Я видел, что Миколенко очень хорошо справился с некоторыми фланговыми игроками, которых считают лучшими в мире – будь то Сака или Салах. Он проделал фантастическую работу.

Единственное, что я хочу – чтобы он стал лучше в игре на финальной трети. Мне нравится, что он креативный, но ему необходимо лучше делать передачи вперед, отдавать больше ассистов.

Сейчас Миколенко привык к физическим требованиям, привык к скорости игры. Так что я думаю, что он очень хорошо играет. Никогда не бывает легко играть в чемпионате Англии, но Мико хорошо с этим справляется, – признался Мойес.