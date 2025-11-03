Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 18:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 18:48
Полесье – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)

3 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ

Полесье – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

В понедельник, 3 ноября, проходит матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полесье» и «Металлист». Команды встретились на Центральном стадионе во Львове.

Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полесье» сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 10 матчах. В активе «Металлиста 1925» 16 баллов после 10 туров и 6-е место в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 3 ноября

Полесье – Металлист 1925 – 0:0

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
