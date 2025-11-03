Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 16:55 |
Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 18:00

Коллаж Sport.ua

3 ноября в 18:00 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова. Матч проходит в Житомире на Центральном стадионе.

Стали известны стартовые составы на матч Полесье – Металлист 1925:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 стартовые составы
