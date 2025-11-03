Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 16:55 |
Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 18:00
3 ноября в 18:00 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова. Матч проходит в Житомире на Центральном стадионе.
Стали известны стартовые составы на матч Полесье – Металлист 1925:
