Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

3 ноября в 18:00 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова. Матч проходит в Житомире на Центральном стадионе.

Стали известны стартовые составы на матч Полесье – Металлист 1925: