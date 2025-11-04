В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
На футболку запрещено наносить лозунг: «Украина превыше всего»
Сборная Украины по футболу может сыграть матчи отбора на ЧМ-2026 в новой форме.
По информации журналиста Виктора Вацко, главной «фишкой» нового комплекта должна была стать надпись: «Украина превыше всего!», которую планировали разместить под воротником на спине формы. Однако в УЕФА расценили эту надпись как политический лозунг и запретили ее на официальной форме.
В то же время ФИФА ранее дала разрешение на использование подобного слогана – он уже был нанесен на форму юношеской сборной. В УАФ планируют найти договоренность с УЕФА по этому вопросу.
