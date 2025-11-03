Форвард Динамо, который не нужен Шовковскому, провалил матч в Европе

В воскресенье, 3 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Чехии, в котором встретились «Богемианс» и «Градец-Кралове». Гости одержали победу со счетом 2:1.

На 90+4 минуте противостояния форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес, который играет в аренде за «Богемианс», имел возможность сравнять счет, однако не реализовал пенальти.

26-летний венесуэлец не входил в планы главного тренера Александра Шовковского перед стартом сезона 2025/26, поэтому выбрал вариант с чемпионатом Чехии.

На данный момент Рамирес провел три игры, в которых суммарно сыграл 174 минуты – не реализовал пенальти, получил красную карточку и пропустил два матча из-за дисквалификации.

«Богемианс» набрал 16 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Чехии, 14-й тур. 2 ноября

Богемианс – Градец-Кралове – 1:2

Голы: Океке, 50 – Влканова, 59, Дарида, 66

Нереализованный пенальти: Рамирес, 90+4

Видеообзор матча: