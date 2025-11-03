Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лионель МЕССИ: «Это самое лучшее, что может быть»
Чемпионат мира
Лионель МЕССИ: «Это самое лучшее, что может быть»

Аргентинец высказался о чемпионате мира 2026 года

Лионель МЕССИ: «Это самое лучшее, что может быть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году:

«Чемпионат мира всегда особенный – это лучшее, что может быть: играть за сборную в официальных турнирах, а тем более – на мундиале.

Это имеет огромное значение, и, думаю, этот чемпионат мира будет особенным, потому что он будет проходить в США и с организационной стороны, несмотря на то, что путешествия будут очень долгими – если придется играть в Канаде или Мексике – все будет на высшем уровне.

Но, как я уже говорил, было бы замечательно иметь возможность сыграть еще на одном чемпионате мира и защитить титул, который нам удалось получить... И просто принять участие в еще одном турнире».

Ранее Лионель Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию.

По теме:
Зинченко не будет вызван в ряды сборной на решающие матчи
Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию
Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Даниил Кирияка Источник: YouTube
