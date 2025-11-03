Лионель МЕССИ: «Это самое лучшее, что может быть»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году:

«Чемпионат мира всегда особенный – это лучшее, что может быть: играть за сборную в официальных турнирах, а тем более – на мундиале.

Это имеет огромное значение, и, думаю, этот чемпионат мира будет особенным, потому что он будет проходить в США и с организационной стороны, несмотря на то, что путешествия будут очень долгими – если придется играть в Канаде или Мексике – все будет на высшем уровне.

Но, как я уже говорил, было бы замечательно иметь возможность сыграть еще на одном чемпионате мира и защитить титул, который нам удалось получить... И просто принять участие в еще одном турнире».

