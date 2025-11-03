Дулуб выбрал троих футболистов Динамо, которые провалили матч с Шахтером

Известный тренер Олег Дулуб, длительное время работавший в чемпионате Украины, выбрал троих игроков киевского «Динамо», которые плохо сыграли в матче против донецкого «Шахтера».

«Шола Огундана – 6.0. Лучше в сравнении с предыдущей игрой не стало... Период адаптации затягивается. Вот, например, момент на 35-й минуте: «Динамо» идет в прессинг, а Шоле не хватает буквально метра, чтобы накрыть передачу, после чего могла бы возникнуть голевая атака.

Второй момент – 45 минута: Ярмоленко на максимальной скорости бежит под прострел Пихаленка, а Огундана в это время только заходит в штрафную! Молодой парень... Хотя в целом – это его обязанность закрывать дальнюю штангу. Если бы Романов назначил пенальти в ворота «Шахтера» за фол на Шоле, это могло бы добавить позитива относительно его игры. А так...

Александр Пихаленок – 6.0: Первый пропущенный мяч – из-под него. Он откровенно не доиграл в том эпизоде. Второй гол «Шахтера» – также есть вопрос к нему: почему он не стал более агрессивно накрывать Невертона? Это не тот Пихаленок, который был в предыдущем Классическом, который стелился в подкатах, забирал мяч и давал энергетику игре.

Руслан Нещерет – 6.0: По факту есть три пропущенных мяча. Первый гол – удар головой вплотную от Эгиналду, второй – безумный удар Невертона, а третий – автогол Кабаева.

Я отметил бы неуверенную игру Нещерета на выходах при фланговых подачах «Шахтера». Ни разу он не вышел, а все эти мячи падали во вратарскую «Динамо». Это еще хорошо для него, что «горняки» только однажды забили в таком стиле – после подачи с углового», – подытожил Дулуб.