Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 17:13 |
Дулуб выбрал троих футболистов Динамо, которые провалили матч с Шахтером

Известный тренер оценил игру Огунданы Шолы, Александра Пихаленка и Руслана Нещерета

ФК Динамо Киев

Известный тренер Олег Дулуб, длительное время работавший в чемпионате Украины, выбрал троих игроков киевского «Динамо», которые плохо сыграли в матче против донецкого «Шахтера».

«Шола Огундана – 6.0. Лучше в сравнении с предыдущей игрой не стало... Период адаптации затягивается. Вот, например, момент на 35-й минуте: «Динамо» идет в прессинг, а Шоле не хватает буквально метра, чтобы накрыть передачу, после чего могла бы возникнуть голевая атака.

Второй момент – 45 минута: Ярмоленко на максимальной скорости бежит под прострел Пихаленка, а Огундана в это время только заходит в штрафную! Молодой парень... Хотя в целом – это его обязанность закрывать дальнюю штангу. Если бы Романов назначил пенальти в ворота «Шахтера» за фол на Шоле, это могло бы добавить позитива относительно его игры. А так...

Александр Пихаленок – 6.0: Первый пропущенный мяч – из-под него. Он откровенно не доиграл в том эпизоде. Второй гол «Шахтера» – также есть вопрос к нему: почему он не стал более агрессивно накрывать Невертона? Это не тот Пихаленок, который был в предыдущем Классическом, который стелился в подкатах, забирал мяч и давал энергетику игре.

Руслан Нещерет – 6.0: По факту есть три пропущенных мяча. Первый гол – удар головой вплотную от Эгиналду, второй – безумный удар Невертона, а третий – автогол Кабаева.

Я отметил бы неуверенную игру Нещерета на выходах при фланговых подачах «Шахтера». Ни разу он не вышел, а все эти мячи падали во вратарскую «Динамо». Это еще хорошо для него, что «горняки» только однажды забили в таком стиле – после подачи с углового», – подытожил Дулуб.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Шола Огундана Александр Пихаленок Руслан Нещерет Олег Дулуб
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
514839
Нещерет - головний невдаха матчу, в поразці винен тільки він! Який завгодно воротар відбив би удари Егіналду і Невертона, а постріл від Кабаєва - то взагалі - суто воротарський гол. Натомість фахівець забув відзначити видатну гру Бражка, Попова, значно підсилившого гру Шапаренка, ну, і супергру від Ярмоленка! Тут ні про який провал мова йти не може, бо останній стільки створив, стильки загострюючих дій зробив, що Лева Матчу треба надавати тільки йому!
batistuta
І що з ними тепер робити? Через тулуб на тризуб, або на органи? Що за тризуб?
