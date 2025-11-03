Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо назвал троих игроков Шахтера, которые не задержатся в команде
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 15:40 |
Именитый специалист выделил Невертона, Эгиналду и Марлона Гомеса

ФК Шахтер Донецк

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о матче чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» победил «бело-синих» со счетом 3:1.

Кроме того, именитый специалист выделил троих футболистов «горняков», которые поразили своей игрой и надолго не задержатся в элитном дивизионе Украины.

– На сегодняшний день игроки «Шахтера» намного сильнее динамовцев индивидуально. У них лучшая скорость и техника. У бразильцев мяч словно на магните в ногах держится, забрать можно только сфолив. Вот еще бы физику подтянуть им!

– Кто конкретно в составе «Шахтера» вам понравился и чем?

– Очень классно отыграли Эгиналду, Невертон и Марлон Гомес. У них очень качественная работа с мячом, быстро бегут и быстро думают. У каждого есть прыгучесть, резкость, умение сыграть нестандартно.

Надолго в «Шахтере» эти молодые бразильцы не задержатся – их купят европейские клубы за хорошие деньги, – считает Сабо.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо Эгиналду Марлон Гомес Невертон
Николай Тытюк Источник: BLIK
Alexander Киев
І всім 3-м 20-21 рік 🔥
Коли навіть у нас, в УПЛ - таких гравців (кажу за українців) ледве-ледве допускають до основи, да і то.. по різним причинам, а-ля нехватки гравців чи кумовства. 
