Йожеф Сабо назвал троих игроков Шахтера, которые не задержатся в команде
Именитый специалист выделил Невертона, Эгиналду и Марлона Гомеса
Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о матче чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» победил «бело-синих» со счетом 3:1.
Кроме того, именитый специалист выделил троих футболистов «горняков», которые поразили своей игрой и надолго не задержатся в элитном дивизионе Украины.
– На сегодняшний день игроки «Шахтера» намного сильнее динамовцев индивидуально. У них лучшая скорость и техника. У бразильцев мяч словно на магните в ногах держится, забрать можно только сфолив. Вот еще бы физику подтянуть им!
– Кто конкретно в составе «Шахтера» вам понравился и чем?
– Очень классно отыграли Эгиналду, Невертон и Марлон Гомес. У них очень качественная работа с мячом, быстро бегут и быстро думают. У каждого есть прыгучесть, резкость, умение сыграть нестандартно.
Надолго в «Шахтере» эти молодые бразильцы не задержатся – их купят европейские клубы за хорошие деньги, – считает Сабо.
