Федецкий объяснил, почему Ярмоленко решил душить Бондаря в Классическом

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал столкновение между Андреем Ярмоленко и Валерием Бондарем в Классическом.

«Знаю Андрея довольно давно, он нормальный, адекватный человек. Возможно, просто был естественный инстинкт самозащиты, потому что у него в последнее время были травмы, поэтому так и отреагировал. Андрей – абсолютно неконфликтный человек, и что касается красной карточки – не нужно это превращать в цирк, балаган. Да, арбитр, возможно, мог предупредить, даже устно. Хотя там ничего криминального не было: схватились, пообщались.

Валерий пошел в отбор жестко, Ярмоленко отреагировал – Валерий не поддержал этот «диалог», и все закончилось.

Поэтому не стоит внимания таким моментам уделять. Да, на поле должен быть порядок, но арбитр не должен быть главным действующим лицом, чтобы еще с первой минуты разбрасываться желтыми и красными карточками и ломать сам матч. Но если красная за нарушение должна быть – то должна быть», – сказал Федецкий.