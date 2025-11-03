Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пародия на Баварию: нидерландский клуб уничтожил соперника, забив 8 голов
Чемпионат Нидерландов
Хераклес
02.11.2025 13:15 – FT 8 : 2
Зволле
Нидерланды
03 ноября 2025, 13:24 | Обновлено 03 ноября 2025, 13:27
Пародия на Баварию: нидерландский клуб уничтожил соперника, забив 8 голов

«Хераклес» поиздевался над «Зволле»

Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 11-м туре чемпионата Нидерландов состоялся результативный матч между клубами «Хераклес» и «Зволле».

Поединок в Алмело завершился с десятью голами – «Хераклес» оформил крупную победу со счетом 8:2.

«Зволле» пытался спасти игру, однако красная карточка на 38-й минуте полностью разрушила всі планы команды.

Подобный результат сразу напомнил матч Лиги чемпионов 2020 года, в котором «Бавария» с аналогичным счетом разгромила «Барселону».

Чемпионат Нидерландов. 11-й тур, 2 ноября

«Хераклес» – «Зволле» – 8:2

Голы: Горнкамп, 18, 29, 32, Куленович, 39 (пен.), Те Вирик, 50, Лимбомбе, 59, Ван Хооренбек, 67, Брунс, 89 — де Рой, 9, 71

Удаление: Фихтингер, 38

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Брюнс (Хераклес).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кай де Рой (Зволле).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Алек ван Хоренбек (Хераклес).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Лимбомбе (Хераклес).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мике те Вирик (Хераклес), асcист Валид Ульд-Хик.
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Куленович (Хераклес).
38’
Ник Фихтингер (Зволле) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Йизз Хорнкамп (Хераклес), асcист Лука Куленович.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Йизз Хорнкамп (Хераклес), асcист Айдин Хрустич.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Йизз Хорнкамп (Хераклес), асcист Брайан Лимбомбе.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Кай де Рой (Зволле), асcист Koen Kostons.
По теме:
Провал Аякса, разгром 8:2. Кто на первом месте в чемпионате Нидерландов?
Лос-Анджелес Смолякова с голом Сона прошел Остин Сватка в 1/8 финала MLS
Порту в чемпионате вырвал победу над Брагой
чемпионат Нидерландов по футболу Хераклес Зволле видео голов и обзор хет-трик удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
