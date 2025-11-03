Пародия на Баварию: нидерландский клуб уничтожил соперника, забив 8 голов

2 ноября в 11-м туре чемпионата Нидерландов состоялся результативный матч между клубами «Хераклес» и «Зволле».

Поединок в Алмело завершился с десятью голами – «Хераклес» оформил крупную победу со счетом 8:2.

«Зволле» пытался спасти игру, однако красная карточка на 38-й минуте полностью разрушила всі планы команды.

Подобный результат сразу напомнил матч Лиги чемпионов 2020 года, в котором «Бавария» с аналогичным счетом разгромила «Барселону».

Чемпионат Нидерландов. 11-й тур, 2 ноября

«Хераклес» – «Зволле» – 8:2

Голы: Горнкамп, 18, 29, 32, Куленович, 39 (пен.), Те Вирик, 50, Лимбомбе, 59, Ван Хооренбек, 67, Брунс, 89 — де Рой, 9, 71

Удаление: Фихтингер, 38