Сандерленд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии
В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Эвертон».
Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Сандерленд – ЭвертонСмотреть трансляцию
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
