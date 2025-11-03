В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Эвертон».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция