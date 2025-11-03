Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины

В состав киевского «Динамо» скоро вернется вингер сборной Украины Назар Волошин, который пропустил три последних матча из-за травмы.

Ожидается, что на этой неделе вингер возобновит тренировки в общей группе. Волошин поедет с «Динамо» в Люблин на домашний матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций против боснийского «Зриньски», который состоится в четверг, 6 ноября, и имеет шансы попасть в заявку на игру.

Из-за травмы Волошин пропустил три последних матча «Динамо»: против «Кривбасса» в чемпионате Украины и обе встречи с «Шахтером» в Кубке и чемпионате.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.