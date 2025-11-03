Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ
Англия
Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ

Норвежец в сезоне 2025/26 показал свой второй результат за данный период чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ.

В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.

Дублем в составе победителей отличился Эрлинг Холланд.

Теперь в активе норвежского форварда 13 голов в текущем сезоне, что является вторым лучшим результатом в истории АПЛ после 10 сыгранных туров.

Рекорд чемпионата также принадлежит Холланду, который в сезоне 2022/23 забил 15 голов за аналогичное количество матчей.

Игроки с наибольшим количеством голов в истории АПЛ после 10 сыгранных туров

  • 15 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2022/23)
  • 13 – Лес Фердинанд (Ньюкасл Юнайтед, 1995/96)
  • 13 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2025/26)
  • 11 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2023/24)
  • 11 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2024/25)

Как видим, норвежский нападающий суммарно забил ровно 50 голов в стартовых 10 турах АПЛ последних четырех сезонов.

По теме:
Салах забив 107 голів на Енфілді в АПЛ. У кого більше на одному стадіоні?
Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ
Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
