Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ
Норвежец в сезоне 2025/26 показал свой второй результат за данный период чемпионата
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ.
В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.
Дублем в составе победителей отличился Эрлинг Холланд.
Теперь в активе норвежского форварда 13 голов в текущем сезоне, что является вторым лучшим результатом в истории АПЛ после 10 сыгранных туров.
Рекорд чемпионата также принадлежит Холланду, который в сезоне 2022/23 забил 15 голов за аналогичное количество матчей.
Игроки с наибольшим количеством голов в истории АПЛ после 10 сыгранных туров
- 15 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2022/23)
- 13 – Лес Фердинанд (Ньюкасл Юнайтед, 1995/96)
- 13 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2025/26)
- 11 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2023/24)
- 11 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2024/25)
Как видим, норвежский нападающий суммарно забил ровно 50 голов в стартовых 10 турах АПЛ последних четырех сезонов.
Erling Haaland and goals is a match made in heaven 😇😮⚽️ pic.twitter.com/9JJmbykdxc— OneFootball (@OneFootball) November 2, 2025
So close to equalling his own record 😅@ErlingHaaland | @ManCity pic.twitter.com/NWyGu51tMn— Premier League (@premierleague) November 2, 2025
