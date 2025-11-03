Форт высказался о противостоянии с Ямалем в игре против Барселоны

Защитник футбольного клуба «Эльче» Эктор Форт высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале после матча с каталонцами (1:3).

19-летний Форт появился на поле на 70-й минуте встречи и противостоял Ямалю 18 минут. На 88-ой минуте рулевой «сине-гранатовых» Ханси Флик заменил Ямаля.

«Я не воспринимаю Ламина так, как все остальные: я воспринимаю его как своего друга, у нас было много общего, и я был рад играть слева, чтобы он был передо мной, и это неплохо получилось… Наверное, я застал его немного уставшим. У меня была эта небольшая дополнительная мотивация перед моими друзьями и товарищами по команде»», – передает слова испанского игрока Barca Blaugranes.

В нынешнем сезоне Форт сыграл в четырех матчах, в активе игрока нет результативных действий. Ямаль распечатал ворота «Эльче» на 9-ой минуте. В сезоне-2025/26 Ламин сыграл в 11 матчах на клубном уровне во всех турнирах, на его счету 6 голов и 5 результативных передач.