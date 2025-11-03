ФОТО. У легенды футбола сын аутист. Его дочь очень тронута признанием
Пол Скоулз рассказал неудобную правду про сына
Дочь легенды «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза тронула фанатов эмоциональным постом после того, как ее отец откровенно рассказал о сыне Айдене.
Скоулз признался, что временно отошел от работы, чтобы больше времени проводить с 20-летним сыном-аутистом, назвав его своим главным приоритетом. В Instagram его дочь 24-летняя Алисия поблагодарила отца за смелость и преданность семье: «Я не знаю никого, кто больше ненавидит говорить о себе. Могу только представить, как трудно было рассказать про Айдена. Ты всегда ставил нас с братом на первое место, даже когда работал каждый день без отдыха. Я горжусь быть твоей дочерью – ты лучший пример и самый лучший папа в мире».
На пост отреагировал Дэвид Бекхэм: «Идеальные слова для твоего невероятного отца».
У Пола трое детей – Аррон, Алисия и Айден. Алисия – успешная нетболистка клуба «London Pulse» и игрок сборной Англии. Аарон также связал жизнь со спортом и вместе с сестрой открыл фитнес-зал «Scholes Gym» в Олдеме.
Сам Скоулз объяснил, что строит жизнь вокруг распорядка Айдена: «У него строгий режим, и я решил, что теперь все мое время должно быть под него. Это не про меня – это про него».
