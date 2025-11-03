Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 01:44
ФОТО. У легенды футбола сын аутист. Его дочь очень тронута признанием

Пол Скоулз рассказал неудобную правду про сына

ФОТО. У легенды футбола сын аутист. Его дочь очень тронута признанием
Youtube. Поул Скоулз

Дочь легенды «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза тронула фанатов эмоциональным постом после того, как ее отец откровенно рассказал о сыне Айдене.

Скоулз признался, что временно отошел от работы, чтобы больше времени проводить с 20-летним сыном-аутистом, назвав его своим главным приоритетом. В Instagram его дочь 24-летняя Алисия поблагодарила отца за смелость и преданность семье: «Я не знаю никого, кто больше ненавидит говорить о себе. Могу только представить, как трудно было рассказать про Айдена. Ты всегда ставил нас с братом на первое место, даже когда работал каждый день без отдыха. Я горжусь быть твоей дочерью – ты лучший пример и самый лучший папа в мире».

На пост отреагировал Дэвид Бекхэм: «Идеальные слова для твоего невероятного отца».

У Пола трое детей – Аррон, Алисия и Айден. Алисия – успешная нетболистка клуба «London Pulse» и игрок сборной Англии. Аарон также связал жизнь со спортом и вместе с сестрой открыл фитнес-зал «Scholes Gym» в Олдеме.

Сам Скоулз объяснил, что строит жизнь вокруг распорядка Айдена: «У него строгий режим, и я решил, что теперь все мое время должно быть под него. Это не про меня – это про него».

Максим Лапченко Источник: The Sun
Комментарии
