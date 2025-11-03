Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Шахтера после матча с Динамо: «Это ничего не значит»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 01:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 02:10
162
0

Вингер Шахтера после матча с Динамо: «Это ничего не значит»

Невертон прокомментировал победу в украинском Классическом

03 ноября 2025, 01:47 | Обновлено 03 ноября 2025, 02:10
162
0
Вингер Шахтера после матча с Динамо: «Это ничего не значит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Невертон

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Невертон дал несколько комментариев после матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда со счетом 3:1 одолела киевское «Динамо»:

– Поздравляем с победой. Невероятный матч, суперэмоции. Что прямо сейчас происходило в раздевалке? Поделись с нами всеми своими впечатлениями

– Спасибо за поздравления. Это классика, говорить не о чем. Это всегда самое лучшее чувство, думаю, что мы заслужили эту победу, ибо команда много работает, праздновать по другому мы не можем

– Фантастический удар в твоем исполнении с дальней дистанции. О чем ты думал в тот момент? Проанализируй эпизод

– Я обыграл защитника «Динамо» и сумел красиво пробить, чтобы принести победу «Шахтеру».

– Как именно вас Арда Туран мотивировал на матч? Что говорил после матча в Кубке (прим. – победа «Динамо» со счетом 2:1), что говорил перед этой игрой?

– Лично мотивировать не надо, нет. Это дерби. Дерби это всегда мотивация. Не думаю, что есть человек, который не мотивирован, когда речь идет о дерби.

– Сегодня команда выглядела увереннее, чем в прошлом матче. Какие именно сегодня были преимущества у «Шахтера»?

– Мы считаем, что мы ошибались в конце прошлой игры. Сегодня смогли улучшить игру в концовке матча, что и отобразилось на результате.

– Сейчас «Шахтер» занимает уверенное первое место в турнирной таблице. Что это значит для команды?

– Это ничего не значит. Чемпионат не закончился, у нас есть и другие матчи в следующем году против «Динамо». Мы должны продолжать побеждать, вне зависимости от игры. Мы должны хотеть хороших результатов, чтобы удержаться на вершине таблицы.

По теме:
«Было много эмоций». Легенда Динамо высказался о украинском Классическом
ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ТУРАН: «Это самый сложный соперник, с которым нам придется встречаться»
Невертон Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса

«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Футбол | 02 ноября 2025, 22:32 11
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова

Винисиус Тобиас отреагировал на победу над Динамо

Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Футбол | 03.11.2025, 00:56
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 47
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 374
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем