Вингер Шахтера после матча с Динамо: «Это ничего не значит»

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Невертон дал несколько комментариев после матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда со счетом 3:1 одолела киевское «Динамо»:

– Поздравляем с победой. Невероятный матч, суперэмоции. Что прямо сейчас происходило в раздевалке? Поделись с нами всеми своими впечатлениями

– Спасибо за поздравления. Это классика, говорить не о чем. Это всегда самое лучшее чувство, думаю, что мы заслужили эту победу, ибо команда много работает, праздновать по другому мы не можем

– Фантастический удар в твоем исполнении с дальней дистанции. О чем ты думал в тот момент? Проанализируй эпизод

– Я обыграл защитника «Динамо» и сумел красиво пробить, чтобы принести победу «Шахтеру».

– Как именно вас Арда Туран мотивировал на матч? Что говорил после матча в Кубке (прим. – победа «Динамо» со счетом 2:1), что говорил перед этой игрой?

– Лично мотивировать не надо, нет. Это дерби. Дерби это всегда мотивация. Не думаю, что есть человек, который не мотивирован, когда речь идет о дерби.

– Сегодня команда выглядела увереннее, чем в прошлом матче. Какие именно сегодня были преимущества у «Шахтера»?

– Мы считаем, что мы ошибались в конце прошлой игры. Сегодня смогли улучшить игру в концовке матча, что и отобразилось на результате.

– Сейчас «Шахтер» занимает уверенное первое место в турнирной таблице. Что это значит для команды?

– Это ничего не значит. Чемпионат не закончился, у нас есть и другие матчи в следующем году против «Динамо». Мы должны продолжать побеждать, вне зависимости от игры. Мы должны хотеть хороших результатов, чтобы удержаться на вершине таблицы.