При чем тут Довбик? Гасперини раскритиковали после матча с Ромой

Итальянский журналист Алессандро Кардуччи оценил действия коуча «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в игре чемпионата Италии с «Миланом», в котором «волки» уступили со счетом 0:1.

Журналист дал ему оценку в 6 баллов из 10, а также дал краткую оценку его решениям по ходу матча:

«Нельзя судить о матче, глядя только на результат. До гола «Милана» «Рома» доминировала на «Сан-Сиро» и заслуживала забить 2-3 гола без особых проблем. Виновата «Рома» в том, что упустила столько моментов, виноваты «волки» и в том, что после пропущенного гола растерялась и рисковала потерпеть поражение. Возможно, выход Довбика был немного запоздалым, и, возможно, вместо Суле следовало заменить Дибалу, который не блистал».

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч с «Миланом».