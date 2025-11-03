Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  При чем тут Довбик? Гасперини раскритиковали после матча с Ромой
Италия
03 ноября 2025, 01:31
Римский клуб уступил «Милану»

При чем тут Довбик? Гасперини раскритиковали после матча с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский журналист Алессандро Кардуччи оценил действия коуча «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в игре чемпионата Италии с «Миланом», в котором «волки» уступили со счетом 0:1.

Журналист дал ему оценку в 6 баллов из 10, а также дал краткую оценку его решениям по ходу матча:

«Нельзя судить о матче, глядя только на результат. До гола «Милана» «Рома» доминировала на «Сан-Сиро» и заслуживала забить 2-3 гола без особых проблем. Виновата «Рома» в том, что упустила столько моментов, виноваты «волки» и в том, что после пропущенного гола растерялась и рисковала потерпеть поражение. Возможно, выход Довбика был немного запоздалым, и, возможно, вместо Суле следовало заменить Дибалу, который не блистал».

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч с «Миланом».

По теме:
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Милан – Рома – 1:0. Незабитый пенальти и 13 минут Довбика. Видео гола
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Милан - Рома Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: Voce Giallorossa
