Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
03 ноября 2025, 00:56 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:57
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом

Украинский нападающий вышел на поле со скамьи запасных

Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч десятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и римской «Ромой».

Поединок проходил на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел на поле на 77-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру форварда в 6.5 и 6.1 баллов.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал французский вратарь хозяев поля Майк Меньян. Он отразил пенальти от Пауло Дибалы, а также совершил 7 сейвов. Его игру оценили в 8.2 и 8.4 баллов соответственно.

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Рома Милан оценки WhoScored SofaScore Майк Меньян
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
