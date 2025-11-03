Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
Украинский нападающий вышел на поле со скамьи запасных
В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч десятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и римской «Ромой».
Поединок проходил на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.
Украинский нападающий гостей Артем Довбик вышел на поле на 77-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру форварда в 6.5 и 6.1 баллов.
Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал французский вратарь хозяев поля Майк Меньян. Он отразил пенальти от Пауло Дибалы, а также совершил 7 сейвов. Его игру оценили в 8.2 и 8.4 баллов соответственно.
