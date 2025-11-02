Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-форвард Динамо: «Моментов у Шахтера было больше»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 23:09 | Обновлено 02 ноября 2025, 23:13
Виктор Хлус поделился впечатления от украинского Классического дерби

ФК Шахтер

Повышенное внимание украинских болельщиков было приковано к очередному Классико – поединку между «Шахтером» и «Динамо». В матче, который состоялся в 11-м туре Премьер-лиги, победу одержали «горняки» (3:1).

Впечатлениями об игре с корреспондентом Sport.ua поделился экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус.

– Я давно не видел такой игры. Получил настоящее удовольствие. И у «Шахтера», и у «Динамо» игра шла. Счет, конечно, по игре, ведь моментов у «горняков» было больше. Особенно в первом тайме. Во втором «Динамо» прибавило, однако киевлянам чего-то не хватило.

– Как думаете, почему во второй половине матча очередного украинского классического динамовцы выглядят лучше, чем в первой? Так было три дня назад в кубковом поединке, так же и во встрече в чемпионате.

– Да, мы это заметили. На это есть много причин. Возможно, так было задумано тактически: в первом тайме отдать мяч «Шахтеру», а самим играть от обороны. А во втором тайме динамовцы поняли, что отсиживаться у своих ворот нельзя, нужно также идти вперед. Тут могут быть разные тактические схемы, которые разрабатываются.

– Сейчас много разговоров идет об Андрее Ярмоленко и его роли нападающего в двух играх, которые предшествовали встрече грандов в УПЛ. А что скажете о его нынешней игре?

– Ярмоленко и на этот раз играл не на своей привычной позиции. Но высокий класс игрока все равно виден. Парень сыграл на своем уровне. Как и в матчах с «Кривбассом» в чемпионате и с «Шахтером» в Кубке Украины, Ярмоленко играл в нападении. Уже потом, во втором тайме, ему на помощь вышел Герреро.

– Все как раз говорят, что на позиции нападающего Андрей Ярмоленко выглядит достаточно уверенно и эффективно.

– Класс есть класс. Он, конечно же, умеет хорошо играть везде, но я думаю, что лучше всего Ярмоленко делает это на своей привычной позиции – правого полузащитника.

– Как думаете, со временем Александр Шовковский снова вернет его на привычное место?

– Видимо, у Шовковского просто нет выбора, если он ставит в центр нападения Ярмоленко. Хотя мы же не знаем, возможно, на данном этапе именно он выглядит лучше других игроков атаки – того же Герреро и Бленуце, которого купили в начале сентября. Вот и получается, что среди этих двух Шовковский выбирает… Ярмоленко. С одной стороны, это странно, ведь в футболе мы должны требовать от людей эффективности действий именно на том месте, где они привыкли играть постоянно. То есть тогда, когда футболист на своей позиции делает всё на сто процентов. Мне кажется, что, покинув своё привычное место, на нём его теперь не хватает. А в роли нападающего он, возможно, в какой-то мере дорабатывает.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
