Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтар

После финального свистка украинского Классического главный тренер «Динамо» Александр Шовковский имел претензии к арбитру Виталию Романову из-за неназначенного пенальти в ворота «Шахтера» в матче 11-го тура УПЛ на «Арена Львов», в котором киевская команда уступила (1:3).

Этот игровой эпизод эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар:

«Недовольство Шовковского можно понять. На мой взгляд, Юхим Конопля толкнул Шолу Огундану и должен был быть наказан 11-метровым.

Это был очевидный фол и пенальти, но этого не произошло. Возможно, с позиции, которую занимал рефери Виталий Романов, нарушение Конопли было нечетко видно.

Но арбитр VAR Игорь Пасхал четко видел этот эпизод на мониторе и должен был обратить внимание арбитра на действия защитника «Шахтера». Я не знаю, по какой причине он этого не сделал.

Поскольку счет тогда был 2:1 в пользу горняков, динамовцы могли бы иметь шанс забить с пенальти и спастись, если бы судейская бригада более четко выполняла свои обязанности».