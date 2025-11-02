Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 02 ноября 2025, 23:03
6

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтар

Мирослав Ступар высказал свое мнение о действиях рефери в Классическом

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтар
ФК Шахтер

После финального свистка украинского Классического главный тренер «Динамо» Александр Шовковский имел претензии к арбитру Виталию Романову из-за неназначенного пенальти в ворота «Шахтера» в матче 11-го тура УПЛ на «Арена Львов», в котором киевская команда уступила (1:3).

Этот игровой эпизод эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар:

«Недовольство Шовковского можно понять. На мой взгляд, Юхим Конопля толкнул Шолу Огундану и должен был быть наказан 11-метровым.

Это был очевидный фол и пенальти, но этого не произошло. Возможно, с позиции, которую занимал рефери Виталий Романов, нарушение Конопли было нечетко видно.

Но арбитр VAR Игорь Пасхал четко видел этот эпизод на мониторе и должен был обратить внимание арбитра на действия защитника «Шахтера». Я не знаю, по какой причине он этого не сделал.

Поскольку счет тогда был 2:1 в пользу горняков, динамовцы могли бы иметь шанс забить с пенальти и спастись, если бы судейская бригада более четко выполняла свои обязанности».

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Gargantua
в футболе много сложных неоднозначных моментов и я за то, чтобы оставлять арбитрам право на субъективность. Но этот момент совершенно не из таких.
И когда в очевидных моментах судьи не видят очевидного даже с помощью ВАР, то это конечно вызывает подозрения. Вспомните пенальти на Буяльском в матче в 1925. Это же не вопрос трактования.Там просто невозможно трактовать по-разному.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Та тут все очевидно, 100% пенальті.
Для чого тоді ці вари???
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Яке пенальті? Там не було фолу. У ворота "Динамо" за таке пенальті не призначають. Тому "продинамівські" не скигліть. Треба вміти гідно приймати поразки.
Ответить
-7
