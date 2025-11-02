Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтар
Мирослав Ступар высказал свое мнение о действиях рефери в Классическом
После финального свистка украинского Классического главный тренер «Динамо» Александр Шовковский имел претензии к арбитру Виталию Романову из-за неназначенного пенальти в ворота «Шахтера» в матче 11-го тура УПЛ на «Арена Львов», в котором киевская команда уступила (1:3).
Этот игровой эпизод эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар:
«Недовольство Шовковского можно понять. На мой взгляд, Юхим Конопля толкнул Шолу Огундану и должен был быть наказан 11-метровым.
Это был очевидный фол и пенальти, но этого не произошло. Возможно, с позиции, которую занимал рефери Виталий Романов, нарушение Конопли было нечетко видно.
Но арбитр VAR Игорь Пасхал четко видел этот эпизод на мониторе и должен был обратить внимание арбитра на действия защитника «Шахтера». Я не знаю, по какой причине он этого не сделал.
Поскольку счет тогда был 2:1 в пользу горняков, динамовцы могли бы иметь шанс забить с пенальти и спастись, если бы судейская бригада более четко выполняла свои обязанности».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?
Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
И когда в очевидных моментах судьи не видят очевидного даже с помощью ВАР, то это конечно вызывает подозрения. Вспомните пенальти на Буяльском в матче в 1925. Это же не вопрос трактования.Там просто невозможно трактовать по-разному.
Для чого тоді ці вари???