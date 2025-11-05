Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САБО: Как этот футболист Динамо играет, какого вообще черта ты делаешь?
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 01:22 | Обновлено 05 ноября 2025, 08:15
Йожеф – о защитнике Тиаре

ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал игру новичка «Динамо» защитника Алиу Тиаре.

«Ну вот этот Тиаре, ну как он играет? Да отдай ты уже назад, пусть даже вратарю. Какого черта возиться с мячом? Не понимаю...», – отметил Йожеф Сабо.

В этом сезоне Тиаре провел за «Динамо» девять матчей, но пока не отличился результативными действиями.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Алиу Тиаре Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Умник
Дед застрял во времени.
+3
Marcus
Те що я побачив з Шахтарем, то він і мʼяч обробити на швидкості не може. От де вони таких беруть?
-2
mb_cdi
....так в Динамо вся команда грає або назад воротареві або впоперек поля! 
-3
