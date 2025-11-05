САБО: Как этот футболист Динамо играет, какого вообще черта ты делаешь?

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал игру новичка «Динамо» защитника Алиу Тиаре.

«Ну вот этот Тиаре, ну как он играет? Да отдай ты уже назад, пусть даже вратарю. Какого черта возиться с мячом? Не понимаю...», – отметил Йожеф Сабо.

В этом сезоне Тиаре провел за «Динамо» девять матчей, но пока не отличился результативными действиями.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».