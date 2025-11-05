Украина. Премьер лига05 ноября 2025, 01:22 | Обновлено 05 ноября 2025, 08:15
3128
3
САБО: Как этот футболист Динамо играет, какого вообще черта ты делаешь?
Йожеф – о защитнике Тиаре
05 ноября 2025, 01:22 | Обновлено 05 ноября 2025, 08:15
3128
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал игру новичка «Динамо» защитника Алиу Тиаре.
«Ну вот этот Тиаре, ну как он играет? Да отдай ты уже назад, пусть даже вратарю. Какого черта возиться с мячом? Не понимаю...», – отметил Йожеф Сабо.
В этом сезоне Тиаре провел за «Динамо» девять матчей, но пока не отличился результативными действиями.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
Дед застрял во времени.
Те що я побачив з Шахтарем, то він і мʼяч обробити на швидкості не може. От де вони таких беруть?
....так в Динамо вся команда грає або назад воротареві або впоперек поля!
