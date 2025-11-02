Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан СЛЮБИК: «Надо работать еще больше, чтобы забивать голы»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 22:05 |
49
0

Богдан СЛЮБИК: «Надо работать еще больше, чтобы забивать голы»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Зари»

02 ноября 2025, 22:05 |
49
0
Богдан СЛЮБИК: «Надо работать еще больше, чтобы забивать голы»
ФК Рух

Центральный защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Команда сыграла хорошо, имела хорошие моменты, но не забила в тех эпизодах. Надо стараться реализовывать свои возможности. Видимо, нужно на тренировках чаще бить по воротам, пытаться улучшить этот игровой аспект. Это вопрос мастерства – надо работать еще больше, чтобы забивать голы.

Тренерский штаб спланировал тренировочный процесс так, чтобы мы могли восстановиться к этому матчу после кубкового поединка, в котором команда играла в середине недели. Благодаря этому мы смогли хорошо подготовиться к игре с «Зарей» и демонстрировали неплохой футбол. Но, опять же, нужно реализовывать свои моменты».

По теме:
САЛЕНКО: «Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам»
«Катастрофа». Легенда Динамо назвал причину поражения киевлян в Классико
Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Богдан Слюбик
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02 ноября 2025, 16:44 27
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Футбол | 02 ноября 2025, 20:46 1
Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды

Норвежец забил больше одного мяча в последних четырех домашних матчах

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02.11.2025, 00:32
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем