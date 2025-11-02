Богдан СЛЮБИК: «Надо работать еще больше, чтобы забивать голы»

Центральный защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Команда сыграла хорошо, имела хорошие моменты, но не забила в тех эпизодах. Надо стараться реализовывать свои возможности. Видимо, нужно на тренировках чаще бить по воротам, пытаться улучшить этот игровой аспект. Это вопрос мастерства – надо работать еще больше, чтобы забивать голы.

Тренерский штаб спланировал тренировочный процесс так, чтобы мы могли восстановиться к этому матчу после кубкового поединка, в котором команда играла в середине недели. Благодаря этому мы смогли хорошо подготовиться к игре с «Зарей» и демонстрировали неплохой футбол. Но, опять же, нужно реализовывать свои моменты».