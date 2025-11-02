Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на матч Милан – Рома
Италия
02 ноября 2025, 21:21 |
1310
0

Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на матч Милан – Рома

Артем остался в резерве, встреча 10-го тура состоится 2 ноября в 21:45 по Киеву

02 ноября 2025, 21:21 |
1310
0
Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на матч Милан – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик остался в резерве на матч 10-го тура Серии А 2025/26 против Милана.

Наставник волков Джан Пьеро Гасперини оставил Артема на скамейке для запасных и выпустил в атаке команды Пауло Дибалу и Матиаса Суле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нападении у россонери сыграют Кристофер Нкунку и Рафаэл Леау. Тренером Милана является Массимилиано Аллегри.

Милан и Рома начнут встречу 2 ноября в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро.

Стартовые составы на матч Милан – Рома

По теме:
Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Падение продолжается: Фиорентина проиграла и осталась в зоне вылета
Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А
Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик стартовые составы Рома Рим Милан Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Массимилиано Аллегри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 2
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:50
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02.11.2025, 16:48
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 8
Футбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем