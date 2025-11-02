Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на матч Милан – Рома

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик остался в резерве на матч 10-го тура Серии А 2025/26 против Милана.

Наставник волков Джан Пьеро Гасперини оставил Артема на скамейке для запасных и выпустил в атаке команды Пауло Дибалу и Матиаса Суле.

В нападении у россонери сыграют Кристофер Нкунку и Рафаэл Леау. Тренером Милана является Массимилиано Аллегри.

Милан и Рома начнут встречу 2 ноября в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро.

Стартовые составы на матч Милан – Рома