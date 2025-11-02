Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на матч Милан – Рома
Артем остался в резерве, встреча 10-го тура состоится 2 ноября в 21:45 по Киеву
Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик остался в резерве на матч 10-го тура Серии А 2025/26 против Милана.
Наставник волков Джан Пьеро Гасперини оставил Артема на скамейке для запасных и выпустил в атаке команды Пауло Дибалу и Матиаса Суле.
В нападении у россонери сыграют Кристофер Нкунку и Рафаэл Леау. Тренером Милана является Массимилиано Аллегри.
Милан и Рома начнут встречу 2 ноября в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро.
Стартовые составы на матч Милан – Рома
