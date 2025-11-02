Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран после победы над «Шахтером» (3:1) напомнил Денису Попову его недавние слова после победы в кубковой встрече.

«По правде говоря, мы стараемся не обращать внимания на высказывания наших соперников в СМИ или прессе. Однако я убежден, что сегодня мои игроки дали прекрасный ответ непосредственно своей игрой и результатом на футбольном поле.

Обобщая, считаю, что в подобных высказываниях следует проявлять больше уважения к сопернику. Что касается событий на футбольном поле – вы можете применять любые приемы, которые разрешены в рамках футбольных правил. Но когда речь идет о коммуникации на широкие массы, конечно, мы должны проявлять немного больше уважения.

Я также убежден, что Попов когда-то тоже был молодым игроком и должен понимать, что он должен быть примером для младшего поколения футболистов, к которым, в частности, относятся наши молодые бразильцы. Им действительно непросто – они прибыли в чужую страну за 12 тысяч километров. И несмотря на то, что в стране продолжается полномасштабная война, они пытаются делиться своими мечтами с тысячами детей здесь, в Украине. Футбол – это такое явление, где иногда можно проиграть, а иногда одержать победу. Поэтому очень важно относиться с должным уважением к любому сопернику.

По моему убеждению, Попов должен быть одним из тех игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, по моему убеждению, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень.

И я хочу подчеркнуть: этот ответ я даю вам не как главный тренер «Шахтера», а просто как человек», – сказал Туран.