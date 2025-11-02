10 голов и 2 удаления: прошли заключительные матчи 9-го тура Бундеслиги

В воскресенье, 2 ноября, состоялись два заключительных матча девятого тура немецкой Бундеслиги.

«Хоффенхайм» в гостях обыграл «Вольфсбург» в результативном поединке. Команды шли нога в ногу на протяжении всей встречи, однако «Хоффенхайму» удалось вырвать победу – 3:2.

Примечательно, что в этом матче как у хозяев, так и у гостей один из футболистов оформил дубль.

В другом поединке «Кельн» не оставил шансов «Гамбургу» после двух удалений в составе соперника. «Козлы» в большинстве забили ещё пару мячей и разгромили оппонента со счетом 4:1.

Бундеслига. 9-й тур, 2 ноября

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 2:3

Голы: Амуара, 14, 56 – Бюргер, 31, 62, Премель, 50

«Кельн» – «Гамбург» – 4:1

Голы: Ахе, 25, Кайнц, 48, Эль-Мала, 90+4, Каминский, 90+9 – Домпе, 61

Удаления: Ферай, 79, Виейра, 83