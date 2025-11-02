Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Впервые в карьере: голкипер Зари отразил пенальти в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 16:14
ВИДЕО. Впервые в карьере: голкипер Зари отразил пенальти в матче с Рухом

Александр Сапутин решил проблему, которую сам и создал

ВИДЕО. Впервые в карьере: голкипер Зари отразил пенальти в матче с Рухом
ФК Заря. Александр Сапутин

21-летний вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин на 36-й минуте спас свою команду от пропущенного мяча в матче 11-го тура УПЛ: голкипер впервые в карьере отбил удар с пенальти.

Александр сфолил на игроке соперника после удара в сторону ворот, за что арбитр назначил пенальти. К точке подошел Остап Притула, однако переиграть Сапутина ему не удалось.

Сэйв голкипера сохранил счет неизменным – 1:0 в пользу «Зари».

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
