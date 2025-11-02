Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 16:14 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:16
684
0
ВИДЕО. Впервые в карьере: голкипер Зари отразил пенальти в матче с Рухом
Александр Сапутин решил проблему, которую сам и создал
02 ноября 2025, 16:14 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:16
684
0
21-летний вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин на 36-й минуте спас свою команду от пропущенного мяча в матче 11-го тура УПЛ: голкипер впервые в карьере отбил удар с пенальти.
Александр сфолил на игроке соперника после удара в сторону ворот, за что арбитр назначил пенальти. К точке подошел Остап Притула, однако переиграть Сапутина ему не удалось.
Сэйв голкипера сохранил счет неизменным – 1:0 в пользу «Зари».
ВИДЕО. Впервые в карьере: голкипер Зари отразил пенальти в матче с Рухом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2025, 08:01 0
Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 02 ноября 2025, 15:35 1
Команда Максима без шансов обыграла Назария и Ко
Футбол | 02.11.2025, 08:50
Бокс | 02.11.2025, 00:32
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Комментарии 0
Популярные новости
01.11.2025, 02:43 1
31.10.2025, 16:42
01.11.2025, 05:22
01.11.2025, 09:45 16
01.11.2025, 21:44 3
01.11.2025, 08:55 8
01.11.2025, 00:15
01.11.2025, 05:12 10