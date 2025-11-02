Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
02 ноября 2025, 16:05 |
717
1

Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Париже

02 ноября 2025, 16:05 |
717
1 Comments
Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

2 ноября состоится финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на центральный корт выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 10) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятое очное противостояние. Счет 2:2.

Победитель поединка станет чемпионом Мастерса во французской столице. Еслии Янник выиграет трофей, то возглавит рейтинг АТР.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Что такое доминация: Синнер повесил Звереву баранку и вышел в финал Парижа
Александр Зверев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен первый финалист Мастерса в Париже
Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер смотреть онлайн ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01 ноября 2025, 21:43 27
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка

Парижане обыграли соперников со счетом 1:0

WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк
Теннис | 02.11.2025, 00:04
WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк
WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01.11.2025, 22:37
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Сіннер поверне собі 1 місце!
Ответить
0
Популярные новости
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 9
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем