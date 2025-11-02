Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября состоится финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на центральный корт выйдут Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 10) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).

Это будет пятое очное противостояние. Счет 2:2.

Победитель поединка станет чемпионом Мастерса во французской столице. Еслии Янник выиграет трофей, то возглавит рейтинг АТР.

