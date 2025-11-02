Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец – герой матча. Известны оценки Русина и Хланя за феерию в Польше
Польша
02 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:48
1

Назарий и Максим не оставили футбольное поле без голов

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

2 ноября лидер польской лиги «Гурник» Забже одержал уверенную победу над «Аркой» из Гдыни в рамках 14-го тура чемпионата Польши – 5:1.

В составе обеих команд вышли два украинских футболиста и оставили свой след в матче: Назарий Русин из «Арки» отличился забитым мячом, а Максим Хлань из «Гурника» оформил гол + ассист.

После матча статистический портал SofaScore определил лучшего игрока встречи – им стал украинец Русин, получивший оценку 8.2.

Хлань, хоть и принял участие в двух голевых эпизодах, но получил более сдержанную оценку: Максим стал третьим в команде по рейтингу – 7.7.

Оценки матча «Гурник» Забже – «Арка» Гдыня по версии SofaScore

По теме:
Гурник Забже – Арка Гдыня – 5:1. Как забивали Хлань и Русин. Видео голов
Хлань VS Русин. Украинцы обменялись голами в матче чемпионата Польши
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Falko
Польські журналісти потужні. Нам, звичайно, приємно, але найкращим гравцем матчу став гравець команди, яка продула 1:5? ^^
