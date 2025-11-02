Украинец – герой матча. Известны оценки Русина и Хланя за феерию в Польше
Назарий и Максим не оставили футбольное поле без голов
2 ноября лидер польской лиги «Гурник» Забже одержал уверенную победу над «Аркой» из Гдыни в рамках 14-го тура чемпионата Польши – 5:1.
В составе обеих команд вышли два украинских футболиста и оставили свой след в матче: Назарий Русин из «Арки» отличился забитым мячом, а Максим Хлань из «Гурника» оформил гол + ассист.
После матча статистический портал SofaScore определил лучшего игрока встречи – им стал украинец Русин, получивший оценку 8.2.
Хлань, хоть и принял участие в двух голевых эпизодах, но получил более сдержанную оценку: Максим стал третьим в команде по рейтингу – 7.7.
Оценки матча «Гурник» Забже – «Арка» Гдыня по версии SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?
Британец не готовился к бою с украинцем