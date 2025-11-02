ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера

Португальский тренер Витор Перейра покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Причиной отставки 53-летнего коуча стали плохие результаты в сезоне 2025/26. С командой он работал с 19 декабря 2024 года. Клуб также покинул тренерский штаб португальца.

Работать с командой до назначения нового главного тренера будут наставник команды U-21 Джеймс КОлинз и коуч команды U-18 Ричард Уокер.

Исполнительный председатель Джефф Ши сказал: «Витор и его команда неустанно работали на благо «Вулверхэмптона» и помогли нам пройти через сложный период в прошлом сезоне, за что мы им благодарны.

К сожалению, начало этого сезона оказалось разочаровывающим, и, несмотря на наше сильное желание дать главному тренеру время и матчи, чтобы добиться улучшения, мы достигли точки, когда нам необходимо внести изменения.

Мы благодарим Витора и его сотрудников за их усилия и желаем им всего наилучшего в будущем».

После десяти туров Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптону» удалось набрать лишь два очка, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». «Волки» расположились на последнем месте турнирной таблицы.

Ранее «Вулверхэмпон» уступил «Фулхэму» в чемпионате Англии.