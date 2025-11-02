Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера
Англия
02 ноября 2025, 15:45 |
844
1

ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера

Витор Перейра больше не является тренером «Вулверхэмптона»

02 ноября 2025, 15:45 |
844
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Перейра

Португальский тренер Витор Перейра покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Причиной отставки 53-летнего коуча стали плохие результаты в сезоне 2025/26. С командой он работал с 19 декабря 2024 года. Клуб также покинул тренерский штаб португальца.

Работать с командой до назначения нового главного тренера будут наставник команды U-21 Джеймс КОлинз и коуч команды U-18 Ричард Уокер.

Исполнительный председатель Джефф Ши сказал: «Витор и его команда неустанно работали на благо «Вулверхэмптона» и помогли нам пройти через сложный период в прошлом сезоне, за что мы им благодарны.

К сожалению, начало этого сезона оказалось разочаровывающим, и, несмотря на наше сильное желание дать главному тренеру время и матчи, чтобы добиться улучшения, мы достигли точки, когда нам необходимо внести изменения.

Мы благодарим Витора и его сотрудников за их усилия и желаем им всего наилучшего в будущем».

После десяти туров Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптону» удалось набрать лишь два очка, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». «Волки» расположились на последнем месте турнирной таблицы.

Ранее «Вулверхэмпон» уступил «Фулхэму» в чемпионате Англии.

По теме:
Клуб АПЛ попрощался с тренером. Не проработал и года
Микель АРТЕТА: «Это был один из лучших матчей, которые он сыграл»
Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу отставка Витор Перейра Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01 ноября 2025, 22:37 9
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой

ПСЖ вырвал победу со счетом 1:0 в поединке 11-го тура чемпионата Франции

Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба
Футбол | 02 ноября 2025, 15:29 0
Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба
Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба

Артем Довбик может продолжить карьеру в «Милане»

У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01.11.2025, 21:45
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Футбол | 02.11.2025, 08:50
Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02.11.2025, 08:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Всі португальські тренери невдахи. 
Ответить
0
Популярные новости
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 9
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем