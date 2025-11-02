В Шахтере отреагировали на скандальные слова Попова, вспомнив Судакова
Олег Барков ответил Денису Попову
После матча 1/8 финала Кубка Украины, где киевское Динамо одолело донецкий Шахтер (2:1), защитник «бело-синих» Денис Попов дал резонансное интервью, где назвал нынешних бразильцев Шахтера – пародией.
Менеджер «горняков» Олег Барков высказался по поводу этой ситуации: «Люди поделились на две категории: те, кто понял, что Попов имел в виду Классическое в целом, и те, кто воспринял это в адрес Шахтера.
«Мы думаем, что Денис говорил именно о Классическом целом. Потому что такие времена сейчас – нет драйва и того уровня. У нас в стране – война. Но, следует отметить, что у Жоры (Судакова, – ред.) – прекрасное чувство юмора. В этом ему нет равных», – сказал Барков.
Уже в воскресенье, 2 ноября, Шахтер и Динамо сыграют матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
