Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 15:17 |
1

В Шахтере отреагировали на скандальные слова Попова, вспомнив Судакова

Олег Барков ответил Денису Попову

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine.

После матча 1/8 финала Кубка Украины, где киевское Динамо одолело донецкий Шахтер (2:1), защитник «бело-синих» Денис Попов дал резонансное интервью, где назвал нынешних бразильцев Шахтера – пародией.

Менеджер «горняков» Олег Барков высказался по поводу этой ситуации: «Люди поделились на две категории: те, кто понял, что Попов имел в виду Классическое в целом, и те, кто воспринял это в адрес Шахтера.

«Мы думаем, что Денис говорил именно о Классическом целом. Потому что такие времена сейчас – нет драйва и того уровня. У нас в стране – война. Но, следует отметить, что у Жоры (Судакова, – ред.) – прекрасное чувство юмора. В этом ему нет равных», – сказал Барков.

Уже в воскресенье, 2 ноября, Шахтер и Динамо сыграют матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

avk2307
Подколол так подколол Судакова.
Он(Судаков) еще помнится философию Пушича понял за 15 минут, а Ван Леувена не понял за 3 месяца.....
Ну и тут поспешил и приврал.
Не 5 лет а четыре, но есть и другой факт , что Шахтер то не выигрывает у Динамо тоже уже полтора года
