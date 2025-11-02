Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 ноября 2025, 13:21 | Обновлено 02 ноября 2025, 13:22
Звезда сборной Украины попал в шорт-лист гранда

Украинец привлекает внимание «Милана»

Звезда сборной Украины попал в шорт-лист гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украиснкий нападающий римской «Ромы» Артем Довбик попал в шорт-лист «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, мексиканский нападающий итальянского гранда Сантьяго Хименес имеет время до января для того, чтобы доказать, что он достоин остаться в команде. В шорт-листе «россонери» на замену мексиканцу есть четыре футболиста:

  • Артем Довбик (Рома)
  • Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед)
  • Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • Йонатан Буркардт (Майнц)

В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился двумя голами и одним ассистом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Джан Пьеро Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика.

Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
