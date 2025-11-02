Звезда сборной Украины попал в шорт-лист гранда
Украинец привлекает внимание «Милана»
Украиснкий нападающий римской «Ромы» Артем Довбик попал в шорт-лист «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, мексиканский нападающий итальянского гранда Сантьяго Хименес имеет время до января для того, чтобы доказать, что он достоин остаться в команде. В шорт-листе «россонери» на замену мексиканцу есть четыре футболиста:
- Артем Довбик (Рома)
- Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед)
- Хоакин Паничелли (Страсбург)
- Йонатан Буркардт (Майнц)
В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился двумя голами и одним ассистом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее Джан Пьеро Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика.
