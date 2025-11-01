Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Италия
01 ноября 2025, 18:03 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:28
Гасперини высказался перед матчем с Миланом

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье в чемпионате Италии состоится топ-матч тура между Миланом и Ромой. Наставник Волков Джан Пьеро Гасперини подтвердил травму конкурента Артема Довбика форварда Эвана Фергюсона.

«Задача на сезон? Я не думаю про Скудетто или финиш в топ-4. Если говорить о чемпионстве, то у Наполи и Интера есть запас перед другими соперниками, они стабильнее и глубже».

«А себя мы проверим в матче с Миланом, который выглядит серьезно и идет в зоне Лиги чемпионов».

«Что касается состава, то Фергюсон повредил ногу и выбыл на 1-2 недели. А Довбик прогрессирует, что доказал его гол в прошлом матче», – сказал Гасперини.

Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
