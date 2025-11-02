Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

2 ноября на Сан-Сиро пройдет матч 7-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Ромой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда летом прошлого года, в статусе вице-чемпиона страны, решили заменить Пиоли на Паоло Фонсеку. Тот продержался пол года, но мог быть уволен уже после первого месяца работы, настолько все было плохо. Впрочем, когда экс-наставника Шахтера сменил его земляк, Сержиу Консейсау, это дало только временный импульс. Он позволил выиграть зимой Суперкубок. Но потом все развалилось, начиная с раннего вылета из Лиги чемпионов и заканчивая восьмым местом в Серии А в сочетании с поражении в кубковом финале.

Летом тренером стал Аллегри - снова. Пока что он обеспечивает некие эмоциональные качели. Вторым дебютом на Сан-Сиро стали 1:2 с Кремонезе, но потом клуб выбрался на первое место в текущей турнирной таблице... И потерял лидерство, ограничившись ничьими с Пизой и Аталантой.

Рома

Клуб в прошлом году к этой части сезона успел уволить последовательно Де Росси и Юрича. То, что вернувшийся из пенсии Раньери после такого сумел поднять подопечных на пятое место, стало почти футбольным подвигом. Еще бы 1-2 очка, чтобы обогнать Ювентус и наконец-то вернуться в Лигу чемпионов...

Сейчас, как анонсировали весной, в Риме трудится Гасперини. Тот здесь, в отличие от Аталанты, делает ставку на оборону. В том числе потому, что есть вопросы к атаке, в том числе и к Довбику. Он, впрочем, в среду, выйдя на замену, забил, причем победный гол в матче с Пармой. Эти 2:1 стали уже седьмой победой, так что сейчас с 21 очком столичная команда делит лидирующую позицию с Наполи. Хотя, конечно, были и поражения, от Торино и Лилля. Да и в Лиге Европы, начав с успеха с Ниццей, потом уступили не только Лиллю, но и Виктории Пльзень.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных официальных поединках римляне взяли три победы при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но вряд ли противостояние получится зрелищным - рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).