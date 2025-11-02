ВИДЕО. Гол на 90+3-й и пенальти Мюллера: Ванкувер вышел в 1/4 финала MLS
Ванкувер одолел Даллас, Портленд Тимберс спасся против Сан-Диего на 90+8-й минуте
2 ноября состоялись вторые матчи 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS).
Ванкувер в гостях встретился с Далласом после выигранного первого поединка 3:0. До конца игры Ванкувер уступал 0:1, но на 90+3-й сумел забить Ральф Призо-Мбонге и матч перешел в серию пенальти.
Точнее 11-метровые пробили футболисты Ванкувера, а первый удар в серии реализовал именитый немец Томас Мюллер. Ванкувер выиграл серию у Далласа 2:0 и вышел в четвертьфинал, где поборется либо против Лос-Анджелеса, либо против Остина.
Крутой камбек выдал Портленд Тимберс, который спасся во второй игре против Сан-Диего. В первом матче Сан-Диего одержал победу со счетом 2:1 и побеждал 2:1 до 90+8-й во второй встрече, когда Гейдж Герра отличился за хозяев и перевел игру в серию пенальти.
Портленду удалось выиграть серию пенальти и теперь победитель противостояния определится в третьем поединке.
Пока что известны только два четвертьфиналиста плей-офф MLS – в верхней части сетки (Восточная конференция) первой в эту стадию прошла команда Филадельфия Юнион, в нижней части (Западная конференция) – выше упомянутый Ванкувер.
MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала
Вторые матчи. 2 ноября
Даллас – Ванкувер – 1:1 (пен. 2:4) [счет серии – 0:2]
Голы: Муса, 25 – Призо-Мбонге, 90+3
Портленд Тимберс – Сан-Диего – 2:2 (пен. 3:2) [счет серии – 1:1]
Голы: Вельде, 18, Герра, 90+8 – Пеллегрино, 45+12, Лосано, 51
Сетка плей-офф MLS 2025, верхняя часть (Западная конференция)
