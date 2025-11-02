Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Гол на 90+3-й и пенальти Мюллера: Ванкувер вышел в 1/4 финала MLS

Ванкувер одолел Даллас, Портленд Тимберс спасся против Сан-Диего на 90+8-й минуте

ВИДЕО. Гол на 90+3-й и пенальти Мюллера: Ванкувер вышел в 1/4 финала MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября состоялись вторые матчи 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS).

Ванкувер в гостях встретился с Далласом после выигранного первого поединка 3:0. До конца игры Ванкувер уступал 0:1, но на 90+3-й сумел забить Ральф Призо-Мбонге и матч перешел в серию пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Точнее 11-метровые пробили футболисты Ванкувера, а первый удар в серии реализовал именитый немец Томас Мюллер. Ванкувер выиграл серию у Далласа 2:0 и вышел в четвертьфинал, где поборется либо против Лос-Анджелеса, либо против Остина.

Крутой камбек выдал Портленд Тимберс, который спасся во второй игре против Сан-Диего. В первом матче Сан-Диего одержал победу со счетом 2:1 и побеждал 2:1 до 90+8-й во второй встрече, когда Гейдж Герра отличился за хозяев и перевел игру в серию пенальти.

Портленду удалось выиграть серию пенальти и теперь победитель противостояния определится в третьем поединке.

Пока что известны только два четвертьфиналиста плей-офф MLS – в верхней части сетки (Восточная конференция) первой в эту стадию прошла команда Филадельфия Юнион, в нижней части (Западная конференция) – выше упомянутый Ванкувер.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Вторые матчи. 2 ноября

Даллас – Ванкувер – 1:1 (пен. 2:4) [счет серии – 0:2]

Голы: Муса, 25 – Призо-Мбонге, 90+3

Портленд Тимберс – Сан-Диего – 2:2 (пен. 3:2) [счет серии – 1:1]

Голы: Вельде, 18, Герра, 90+8 – Пеллегрино, 45+12, Лосано, 51

Сетка плей-офф MLS 2025, верхняя часть (Западная конференция)

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони (Портленд Тимберс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристоффер Вельде (Портленд Тимберс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ирвинг Лосано (Сан-Диего).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Фелипе Мора (Портленд Тимберс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерс Драйер (Сан-Диего).
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Gage Guerra (Портленд Тимберс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Сан-Диего).
45’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Сан-Диего).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Вельде (Портленд Тимберс), асcист Энтони.
Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Ванкувер Уайткэпс Даллас (MLS) Портленд Тимберс Сан-Диего (MLS) Томас Мюллер серия пенальти пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
