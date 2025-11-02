Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор

В первый день ноября «Аль-Наср» одержал минимальную домашнюю победу над клубом «Аль-Фейха» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии.

Героем матча стал легендарный португалец Криштиану Роналду, который оформил дубль и принес своей команде три очка.

Благодаря такому выступлению Криштиану дошел до отметки в 952 гола в карьере.

Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 1 ноября

«Аль-Наср» – «Аль-Фейха» – 2:1

Голы: Роналду, 37, 90+14 (пен.) – Джейсон Ремесейро, 13