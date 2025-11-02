01.11.2025 19:30 – FT 2 : 1
Саудовская Аравия02 ноября 2025, 02:22 |
23
0
Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии
В первый день ноября «Аль-Наср» одержал минимальную домашнюю победу над клубом «Аль-Фейха» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии.
Героем матча стал легендарный португалец Криштиану Роналду, который оформил дубль и принес своей команде три очка.
Благодаря такому выступлению Криштиану дошел до отметки в 952 гола в карьере.
Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 1 ноября
«Аль-Наср» – «Аль-Фейха» – 2:1
Голы: Роналду, 37, 90+14 (пен.) – Джейсон Ремесейро, 13
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Аль-Фейха), асcист Мохаммед Аль-Бакауи.
