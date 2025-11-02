Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
01.11.2025 19:30 – FT 2 : 1
Аль-Фейха
Саудовская Аравия
02 ноября 2025, 02:22 |
23
0

Смотрите видеообзор матча седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В первый день ноября «Аль-Наср» одержал минимальную домашнюю победу над клубом «Аль-Фейха» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии.

Героем матча стал легендарный португалец Криштиану Роналду, который оформил дубль и принес своей команде три очка.

Благодаря такому выступлению Криштиану дошел до отметки в 952 гола в карьере.

Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 1 ноября

«Аль-Наср» – «Аль-Фейха» – 2:1

Голы: Роналду, 37, 90+14 (пен.) – Джейсон Ремесейро, 13

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Аль-Фейха), асcист Мохаммед Аль-Бакауи.
По теме:
ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Витория Гимараеш – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина, Судаков. Видео голов
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
дубль Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
