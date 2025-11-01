Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 21:25 |
Ярмоленко получил совет от легенды Динамо перед матчем с Шахтером

Бывший игрок клуба отметил умение футболиста вдохновить коллектив

ФК Динамо. Владислав Ващук

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук рассказал, с помощью чего «Динамо» может победить «Шахтер» в завтрашнем матче, отметив умение Андрея Ярмоленко вдохновлять коллектив.

«Главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский может объединить команду снаружи, а внутри коллектива это в силах сделать Андрей Ярмоленко. А те разговоры, которые ходили о микроклимате в «Динамо», лишние, по крайней мере, на сегодняшний день», – отметил Ващук.

Матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо» пройдет 2 ноября в 18:00.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
