Ярмоленко получил совет от легенды Динамо перед матчем с Шахтером

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук рассказал, с помощью чего «Динамо» может победить «Шахтер» в завтрашнем матче, отметив умение Андрея Ярмоленко вдохновлять коллектив.



«Главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский может объединить команду снаружи, а внутри коллектива это в силах сделать Андрей Ярмоленко. А те разговоры, которые ходили о микроклимате в «Динамо», лишние, по крайней мере, на сегодняшний день», – отметил Ващук.

Матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо» пройдет 2 ноября в 18:00.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.