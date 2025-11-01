Тренер Эпицентра: «У меня такого еще не было. Когда мы уже домой вернемся»

Наставник Эпицентра Сергей Нагорняк после поражению Вересу 2:3 в матче УПЛ посетовал на то, что команда вынуждена домашние матчи проводить в Тернополе, так как арена в Каменец-Подольском не соответствует уровню чемпионата Украины.

«Знали, что Верес будет ждать наши ошибки. И пропустили их контратаки, а свое не реализовали. Обидно, что с 0:2 вылезли на 2:2 и тут же пропустили третий после потери в центре поля. Я вам скажу, что мы уже не дождемся, когда домой на свой стадион вернемся. У меня такого еще не было, что пять домашних матчей и пять поражений».

«И такие результаты – 4:5, 2:3. Стараемся, но не хватает. Не смотрел, когда пробивали пенальти? Я не смотрю, когда наши бьют. Мне тяжело. Пытаюсь беречь нервную систему, пока не выходит», – сказал Нагорняк.

Команда с 9 очками занимает 13-е место.