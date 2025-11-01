Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка

В субботу, 1 ноября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на своем поле, на стадионе «Парк де Пренс», принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой столичного клуба – 1:0.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Украинский футболист Илья Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ», сохранил ворота на замке и получил желтую карточку. После завершения матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6,6 баллов.



Героем поединка стал Хвича Кварацхелия, который сумел отдать результативную передачу и получить оценку 8,7 баллов.



Оценки матча ПСЖ – Ницца