01 ноября 2025, 21:43 |
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка

Парижане обыграли соперников со счетом 1:0

Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 ноября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на своем поле, на стадионе «Парк де Пренс», принимал «Ниццу». Встреча завершилась победой столичного клуба – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Илья Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ», сохранил ворота на замке и получил желтую карточку. После завершения матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6,6 баллов.

Героем поединка стал Хвича Кварацхелия, который сумел отдать результативную передачу и получить оценку 8,7 баллов.

Оценки матча ПСЖ – Ницца

По теме:
Забарный предупредил Баварию перед суперматчем Лиги чемпионов
ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча
ПСЖ с Забарным выиграл матч-триллер в Лиге один. Гол на 90+4-й
Хвича Кварацхелия Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный WhoScored оценки
