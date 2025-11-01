Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Дьекереша помог Арсеналу установить интересный рекорд АПЛ
Англия
01 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:50
505
0

Гол Дьекереша помог Арсеналу установить интересный рекорд АПЛ

«Канониры» в 8-й раз в сезоне забили гол после розыгрыша углового

01 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:50
505
0
Гол Дьекереша помог Арсеналу установить интересный рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал благодаря голу Виктора Дьекереша в ворота Бернли установил новый рекорд АПЛ в стартовых 10 турах по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых.

Первый гол в матче 10-го тура, забивший шведский нападающий лондонцев, был забит именно после розыгрыша углового.

В стартовых 10 матчах АПЛ «канониры» уже 8 раз забивали гол подобным образом.

Это стало новым рекордом лиги после 10 сыгранных туров. Еще ни одна команда в истории АПЛ не имела в своем активе такого количества голов, забитых после угловых розыгрыша, за аналогичный отрезок чемпионата.

По теме:
Арсенал лидирует. Как выглядит таблица перед стартом 10-го тура АПЛ
Тоттенхэм – Челси, когда играет Ливерпуль? Прогнозы на 10-й тур АПЛ 2025/26
Сыграет ли Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд назвали стартовые составы
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Виктор Дьекереш статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01 ноября 2025, 05:12 9
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 20:10 5
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Футбол | 01.11.2025, 17:59
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем