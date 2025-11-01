Гол Дьекереша помог Арсеналу установить интересный рекорд АПЛ
«Канониры» в 8-й раз в сезоне забили гол после розыгрыша углового
Арсенал благодаря голу Виктора Дьекереша в ворота Бернли установил новый рекорд АПЛ в стартовых 10 турах по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых.
Первый гол в матче 10-го тура, забивший шведский нападающий лондонцев, был забит именно после розыгрыша углового.
В стартовых 10 матчах АПЛ «канониры» уже 8 раз забивали гол подобным образом.
Это стало новым рекордом лиги после 10 сыгранных туров. Еще ни одна команда в истории АПЛ не имела в своем активе такого количества голов, забитых после угловых розыгрыша, за аналогичный отрезок чемпионата.
8 - Arsenal have scored eight league goals via corners this season - the most ever by a team in their first 10 games of a Premier League campaign. Inevitable. pic.twitter.com/WEAtkkBWEc— OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2025
