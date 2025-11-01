Гол Дьекереша помог Арсеналу установить интересный рекорд АПЛ

Арсенал благодаря голу Виктора Дьекереша в ворота Бернли установил новый рекорд АПЛ в стартовых 10 турах по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых.

Первый гол в матче 10-го тура, забивший шведский нападающий лондонцев, был забит именно после розыгрыша углового.

В стартовых 10 матчах АПЛ «канониры» уже 8 раз забивали гол подобным образом.

Это стало новым рекордом лиги после 10 сыгранных туров. Еще ни одна команда в истории АПЛ не имела в своем активе такого количества голов, забитых после угловых розыгрыша, за аналогичный отрезок чемпионата.