Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 ноября 2025, 19:30 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:31
Победный юбилей: нападающий Арсенала сыграл 100-й матч за клуб

Важный поединок для Леандро Троссард завершился успехом над «Бернли» – 2:0

Победный юбилей: нападающий Арсенала сыграл 100-й матч за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

30-летний бельгийский вингер Леандро Троссард сыграл юбилейный матч за лондонский «Арсенал».

Леандро вышел в стартовом составе в 10-м туре АПЛ против «Бернли», который завершился победой «канониров» со счетом 2:0.

Благодаря этой игре Троссард достиг отметки в 100 матчей за лондонский клуб.

Выступая с зимы 2023 года, вингер забил 31 гол в футболке «Арсенала», а также отдал 26 результативных передач.

Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
