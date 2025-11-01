Победный юбилей: нападающий Арсенала сыграл 100-й матч за клуб

30-летний бельгийский вингер Леандро Троссард сыграл юбилейный матч за лондонский «Арсенал».

Леандро вышел в стартовом составе в 10-м туре АПЛ против «Бернли», который завершился победой «канониров» со счетом 2:0.

Благодаря этой игре Троссард достиг отметки в 100 матчей за лондонский клуб.

Выступая с зимы 2023 года, вингер забил 31 гол в футболке «Арсенала», а также отдал 26 результативных передач.