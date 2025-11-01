Англия01 ноября 2025, 19:30 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:31
Победный юбилей: нападающий Арсенала сыграл 100-й матч за клуб
Важный поединок для Леандро Троссард завершился успехом над «Бернли» – 2:0
30-летний бельгийский вингер Леандро Троссард сыграл юбилейный матч за лондонский «Арсенал».
Леандро вышел в стартовом составе в 10-м туре АПЛ против «Бернли», который завершился победой «канониров» со счетом 2:0.
Благодаря этой игре Троссард достиг отметки в 100 матчей за лондонский клуб.
Выступая с зимы 2023 года, вингер забил 31 гол в футболке «Арсенала», а также отдал 26 результативных передач.
Hitting 💯— Arsenal (@Arsenal) November 1, 2025
Congratulations, Leo! 👏 pic.twitter.com/wpbHs9Dftd
