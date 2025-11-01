Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не хватило нескольких минут. Матч Кривбасс – Полтава прерван из-за тревоги
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 16:04 |
1901
4

Не хватило нескольких минут. Матч Кривбасс – Полтава прерван из-за тревоги

Команды уже играли компенсированное время

01 ноября 2025, 16:04 |
1901
4 Comments
Не хватило нескольких минут. Матч Кривбасс – Полтава прерван из-за тревоги
ФК Кривбасс

Поединок 11-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Полтавой» остановили из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Встреча проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Главным арбитром матча является Сергей Задыран из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед объявлением воздушной тревоги команды успели сыграть 90 минут основного времени и 2 минуты компенсированного – счет на табло 2:2. Однако чтобы доиграть поединок не хватило нескольких минут.

Стоит отметить, что старт игры дважды откладывался из-за воздушных тревог в Кривом Роге.

По теме:
Металлург – Левый Берег – 0:5. Разгром в Запорожье. Видео голов и обзор
Кто поднимется из зоны вылета? Названы составы на матч Эпицентр – Верес
Удивили соперника на их поле. Полтава и Кривбасс сыграли вничью
Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог перенос матчей Украинская Премьер-лига воздушная тревога Кривбасс - Полтава
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01 ноября 2025, 05:12 9
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 01 ноября 2025, 08:33 17
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками

Илья Забарный покоряет Париж и сердца фанатов вместе с Ангелиной

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01.11.2025, 08:41
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
Футбол | 01.11.2025, 16:22
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Ухилянти на фронт а не в футбол грати ☝️
Ответить
-1
batistuta
Це не футбол, а якась муйня. Навіщо це потрібне? Криваві хлопчику у когось в голові? Да йдіть вже на фронт, якщо мужики!
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем