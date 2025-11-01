Не хватило нескольких минут. Матч Кривбасс – Полтава прерван из-за тревоги
Команды уже играли компенсированное время
Поединок 11-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Полтавой» остановили из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Встреча проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Главным арбитром матча является Сергей Задыран из Киевской области.
Перед объявлением воздушной тревоги команды успели сыграть 90 минут основного времени и 2 минуты компенсированного – счет на табло 2:2. Однако чтобы доиграть поединок не хватило нескольких минут.
Стоит отметить, что старт игры дважды откладывался из-за воздушных тревог в Кривом Роге.
