Кривбасс – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
1 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ
В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полтава». Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Обслуживает матч арбитр Сергей Задыран из Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 10 матчах. В активе «Полтавы» только 5 баллов после 10 туров и последнее место в чемпионате.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября
Кривбасс – Полтава – 2:2
Голы: Лин, 42, Твердохлеб, 50 (пен.) – Веремиенко, 5, Плахтыр, 44
ГОЛ, 0:1! Веремиенко, 5 мин.
ГОЛ, 1:1! Лин, 42 мин.
ГОЛ, 1:2! Плахтыр, 44 мин.
ГОЛ, 2:2! Твердохлеб, 50 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кличко выделил Сандерса
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов